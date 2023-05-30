ЕС решил выделить Молдавии почти €300 млн, удвоив первоначальную помощь

Совет ЕС увеличил сумму на €145 млн

БРЮССЕЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Евросоюз решил удвоить объем макрофинансовой помощи Молдавии, одобрив почти 300 млн евро для этой страны. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Совет сегодня принял решение почти вдвое увеличить объем макрофинансовой помощи Молдавии, которую согласился предоставить год назад. В апреле 2022 года совет принял закон, который позволяет ЕС оказать финансовую помощь Молдавии в размере €150 млн. Сегодня совет увеличил эту сумму на €145 млн, что означает, что всего Молдавии будет доступно €295 млн", - отмечается в нем.

Как поясняется в документе, макрофинансовая помощь ЕС "направлена на поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ в Молдавии, дополняя ресурсы, предоставляемые в рамках финансового соглашения МВФ".