Лукашенко заявил, что Украина "постоянно нагнетает ситуацию" в отношении Белоруссии

Белорусский президент добавил, что "спокойной жизни не будет"

МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Украина постоянно нагнетает ситуацию, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе назначения Константина Молостова председателем Государственного пограничного комитета (ГПК) республики.

"Сейчас Украина, видите, какую заняла позицию в отношении Беларуси. Постоянно, постоянно нагнетают ситуацию. Сегодня украинская граница стала вровень с этими бешеными - польской, литовской и латвийской", - подчеркнул Лукашенко, отметив, что так "быть не должно". Его слова приводит агентство БелТА. По словам президента, "спокойной жизни не будет".

Глава белорусского государства отметил, что в кандидатуре Молостова его подкупило то, что он был обычным пограничником и начальником пограничной заставы. "Начальник пограничной заставы - это человек, который знает все. А дальше уже - от вашего желания. Но спокойной жизни не будет. Вы видите, что подключилась Украина, - там, где мы, пограничники, практически вообще службу не несли. Так, влегкую, понимая, что это наши родные люди", - сказал Лукашенко.