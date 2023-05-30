ЕС завил, что принял к сведению сообщения об атаке БПЛА на Москву

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано при этом отметил, что не знает деталей произошедшего

БРЮССЕЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Евросоюз принимает к сведению сообщения об атаке беспилотников (БПЛА) на Москву, но не знает ее происхождения и других деталей. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы приняли к сведению сообщения, что была атака дронов вокруг Москвы. Не нам это комментировать, мы не знаем ничего об этом, не знаем происхождения", - сказал он. По его словам, ЕС призывает РФ "не использовать это как предлог для дальнейшей эскалации" украинского конфликта.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье во вторник утром. По данным Минобороны РФ, в атаке задействовали восемь аппаратов самолетного типа, пять из них были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С", остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в столице обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Несколько зданий получили незначительные повреждения.