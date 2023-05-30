Yonhap: КНДР проинформировала Международную морскую организацию о планах запуска спутника

Отмечается, что аналогичная информация в связи с запуском спутника доведена и до береговой охраны Японии

СЕУЛ, 30 мая. /ТАСС/. КНДР во вторник уведомила Международную морскую организацию (ИМО), что в период с 31 мая по 11 июня по местному времени планирует провести запуск своего первого разведывательного спутника. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудников организации.

"Аналогичная информация в связи с запуском спутника доведена до береговой охраны Японии", - сказано в уведомлении властей КНДР. В штаб-квартиру ИМО в Лондоне пришло электронное письмо, пишет Рёнхап. В нем указан период, в течение которого планируется запуск: с полуночи 31 мая по полуночи 11 июня по местному времени в КНДР и Республике Корея (с 18:00 мск 30 мая до 18:00 мск 10 июня).

Кроме того, указаны координаты трех мест, где ожидается падение частей или обломков ракеты. Yonhap указывает, что Пхеньян проинформировал ИМО впервые с 2016 года. Государства, входящие в ИМО, не обязаны уведомлять организацию о запусках спутников, отмечает Yonhap.

В понедельник береговая охрана Японии сообщила, что КНДР намерена запустить первый в своей истории разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. В апреле Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился начать подготовку к запуску аппарата.

Правительство Республики Корея призвало КНДР отказаться от планов по запуску, пригрозив последствиями, поскольку это нарушит резолюции Совета Безопасности ООН. В связи с этим в понедельник было проведено срочное заседание Совета национальной безопасности при президенте, после которого МИД Республики Корея заявил, что Пхеньян в случае реализации плана "заплатит за это и испытает боль".