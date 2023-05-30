Глава МАГАТЭ представит в Совбезе ООН принципы защиты ЗАЭС

Заседание запланировано на 30 мая

ВЕНА, 30 мая. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе заседания Совета Безопасности ООН 30 мая озвучит принципы, направленные на обеспечение защиты Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном во вторник.

"Генеральный директор Гросси расскажет о текущей ситуации на Запорожской АЭС и озвучит принципы МАГАТЭ, направленные на защиту станции и избежание ядерной аварии", - говорится в сообщении агентства в Twitter.

Заседание Совбеза ООН по обеспечению безопасности ЗАЭС запланировано на 15:00 по времени Восточного побережья США (22:00 мск). Оно будет проходить под председательством главы швейцарского МИД Иньяцио Кассиса. Как сообщило ранее правительство Швейцарии, на заседании будут присутствовать представители Украины.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Гросси подготовил план, охватывающий пять принципов: запрет на размещение на ЗАЭС тяжелой военной техники и военнослужащих, запрет на ведение огня с территории и в сторону электростанции, обеспечение безопасности, защита всех внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением указанных принципов.