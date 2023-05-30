Суд на Украине постановил возбудить уголовное дело о госизмене против Зеленского

Дело также возбуждено на главу офиса президента Андрея Ермака, замглавы офиса Романа Машовца, бывшего начальника СБУ Ивана Баканова и бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Суд на Украине постановил возбудить уголовное дело о государственной измене против президента страны Владимира Зеленского, так как он якобы назначал сотрудников ФСБ РФ в штат Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом во вторник сообщил депутат Верховной рады Гео Лерос.

"Напомню, карманное Государственное бюро расследований Украины отказалось расследовать государственное предательство Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ, но мы через суд обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование", - написал он в Telegram-канале.

По словам Лероса, уголовное дело возбуждено не только на Зеленского, но и на главу его офиса Андрея Ермака, заместителя главы офиса президента Романа Машовца, бывшего начальника СБУ Ивана Баканова и бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко.

Ранее Лерос обвинял Зеленского и Ермака в коррупции на сотни миллионов евро при закупках боеприпасов.