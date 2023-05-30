Вучич поблагодарил Россию за принципиальную позицию по Косову и Метохии

Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в свою очередь отметил, что Москва следит за всеми событиями

БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил Россию за ее принципиальную позицию по вопросу территориальной целостности республики. Такое заявление он сделал во вторник во время встречи с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко на фоне обострения на севере Косова и Метохии.

Встреча президента Сербии и посла РФ в Белграде началась около 11:00 (12:00 мск) и носила закрытый характер.

"Президент повторил слова благодарности за принципиальную позицию и поддержку Российской Федерации в вопросе суверенитета и территориальной целостности Сербии", - говорится в опубликованном пресс-службой президента сообщении.

Посол России в Белграде в свою очередь отметил, что Москва следит за всеми событиями. Он указал, что Россия понимает всю деликатность ситуации и замечает рост агрессивности Приштины, что может иметь серьезные последствия.

"Москва самым серьезным образом наблюдает за развитием ситуации, и мы понимаем, что такое развитие событий может вызвать серьезный кризис, даже взрыв во всем регионе", - приводит пресс-служба Вучича слова посла РФ в Белграде Боцан-Харченко.

Обострение в Косове

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, после того как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должность глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, а затем начались столкновения.

Как сообщил Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились 52 серба, из них трое тяжело ранены. Миссия НАТО заявила более чем о 40 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов KFOR. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии, подразделения распределены вдоль административной линии с автономным сербским краем.