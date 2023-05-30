30 мая, 11:23,
обновлено 30 мая, 11:55
Эскалация в Косове

Приштина отвергла требование Вучича об отставке албанских мэров на севере Косова

Представитель непризнанного правительства Перпарим Крюэзиу заявил, что нынешние мэры - единственные, кто имеет право занимать эти должности

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Администрация премьера непризнанного Косова Альбина Курти отвергла требование президента Сербии Александара Вучича об отставке албанских мэров, избранных без участия сербского большинства в этих городах. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя управленческих структур непризнанной республики.

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"Мэры останутся мэрами. Нынешние мэры - единственные, кто имеет право занимать эти должности", - заявил представитель непризнанного правительства Перпарим Крюэзиу.

Ранее Вучич заявил, что отказ от должностей избранных без участия сербского населения мэров городов на севере автономного края Косово и Метохия, а также вывод из приграничных местностей частей спецназа непризнанной республики Косово являются условиями для мира в регионе. 

Теги:
СербияВучич, АлександарЭскалация в Косове
© Информационное агентство ТАСС
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