Литва предложила ЕС создать специальный фонд гражданской обороны

Министр внутренних дел республики Агне Билотайте также предложила обсудить инвестиции в эту сферу

ВИЛЬНЮС, 30 мая. /ТАСС/. Вильнюс считает необходимым на европейском уровне уделять особое внимание гражданской обороне и предлагает ЕС создать соответствующий фонд. С такой инициативой выступила во вторник министр внутренних дел балтийской республики Агне Билотайте.

"Война на Украине изменила наши представления о гражданской обороне, - сказала она журналистам. - Необходимо обсудить инвестиции в эту сферу, предусмотреть выделение на данные цели определенного процента валового внутреннего продукта или создание специального фонда".

По словам главы МВД, последствия возможных химических, биологических, радиологических и ядерных инцидентов могут выйти за пределы отдельного государства и сказаться на регионах и даже на всей Европе.