В Белоруссии на учениях по нанесению ракетных ударов задействовали "Искандер-М"

В Минобороны республики сообщили, что на контрольном занятии подразделение ракетных войск отработает подготовку и ведение боевых действий ракетных войск, а также выполнение учебно-боевых задач по подготовке и нанесению ракетных ударов "как в обычном, так и специальном снаряжении"

МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Подразделение ракетных войск Белоруссии, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М", принимает участие в контрольных занятиях по управлению ракетными ударами. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В рамках контрольного занятия по управлению ракетными ударами подразделения ракетных войск вооруженных сил приступили к выполнению учебно-боевых задач, - говорится в сообщении. - В контрольном занятии участвует подразделение ракетных войск вооруженных сил, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М".

В Минобороны рассказали, что на занятиях отработают подготовку и ведение боевых действий ракетных войск, а также выполнение учебно-боевых задач по подготовке и нанесению ракетных ударов "как в обычном, так и специальном снаряжении".

Владимир Путин заявил 25 марта, что Россия по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Как сообщал глава российского государства, 1 июля планируется закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для возможности применения специальных боеприпасов.