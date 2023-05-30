Глава МИД Бурунди назвал плодотворными и полезными переговоры с Россией

По словам Альбера Шингиро, стороны обсудили укрепление "братского сотрудничества"

БУЖУМБУРА /Бурунди/, 30 мая. /ТАСС/. Россия и Бурунди провели плодотворные и полезные переговоры и обсудили укрепление "братского сотрудничества". Об этом заявил глава МИД республики Альбер Шингиро по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в бурундийском городе Бужумбура.

"Мы провели очень плодотворные и полезные переговоры, обсудили широкий спектр вопросов. Мы говорили о том, как еще сильнее укрепить наше плодотворное и братское сотрудничество. Также мы затронули региональные вопросы, конфликты на Африканском континенте и мировые вызовы, которые стоят перед нами", - заявил глава МИД Бурунди.

Лавров прибыл в республику ранее во вторник. Бурунди стала второй страной после Кении в очередном африканском турне главы МИД РФ.