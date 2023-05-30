Китай считает, что отношения с США должны продвигаться в направлении взаимного уважения

Глава МИД КНР Цинь Ган также призвал Вашингтон "своевременно нажимать на тормоз", избегать "опасного вождения" и уметь "нажимать на газ", чтобы способствовать взаимовыгодному сотрудничеству

ПЕКИН, 30 мая. /ТАСС/. Глава МИД КНР Цинь Ган в ходе встречи с Илоном Маском призвал "держать руль" китайско-американских отношений таким образом, чтобы продвигаться в направлении взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.

"Используя [электрокар] Tesla в качестве аналогии для правильного развития китайско-американских отношений, необходимо держать руль так, чтобы двигаться в направлении взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - приводит во вторник его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД КНР также призвал в ходе выстраивания китайско-американских отношений "своевременно нажимать на тормоз", избегать "опасного вождения" и уметь "нажимать на газ", чтобы способствовать взаимовыгодному сотрудничеству.

Сообщается, что в ходе встречи глава МИД КНР подчеркнул готовность Китая "неуклонно продвигать открытость на высоком уровне для создания ориентированной на рынок интернациональной деловой среды для компаний со всего мира, включая Tesla".

Завод Tesla в Шанхае был открыт в 2019 году. После модернизации в прошлом году предприятие способно ежегодно производить 1 млн электромобилей Model 3 и Model Y. Ранее в СМИ появилась информация о планах Tesla построить еще один сборочный завод в Шанхае. На нем планируется наладить производство 450 тыс. Model 3 и Model Y в год.