Конгресс призвал Госдеп предоставить документы по выводу войск США из Афганистана

В противном случае госсекретаря Энтони Блинкена могут привлечь к ответственности за неуважение к законодательной ветви власти

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол настаивает, чтобы госсекретарь Энтони Блинкен предоставил письмо американских дипломатов с критикой решения вывести войска США из Афганистана, в противном случае его могут привлечь к ответственности за неуважение к законодательной ветви власти. Об этом во вторник сообщил портал Punchbowl News со ссылкой на письмо законодателя.

По его данным, Маккол направил письмо Блинкену с требованием до 9 июня предоставить всем членам комитета несколько документов, в том числе письмо сотрудников американского посольства в Кабуле, в котором они критиковали вывод войск США из Афганистана в 2021 году. В противном случае председатель комитета намерен привлечь Блинкена к ответственности.

Ранее Госдеп предложил Макколу и законодателю Грегори Миксу (демократ от штата Нью-Йорк) ознакомиться с письмом сотрудников американского посольства. Маккол назвал это предложение "значительным прогрессом" в этом вопросе и сказал, что "единственной оставшейся проблемой" является предоставление этого письма другим членам комитета по иностранным делам. Неуважение к Конгрессу является уголовным преступлением, которое может наказываться штрафом до $100 тыс. и тюремным заключением сроком до одного года.

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. США начали ее в октябре 2001 года.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в этой стране.