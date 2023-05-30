В Китае заверили в поддержке Сербии в вопросе ее территориальной целостности

Посол КНР в Белграде Чен Бо напомнила, что ведомство призвало НАТО соблюдать суверенитет республики

БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Китай поддерживает усилия Сербии по сохранению территориальной целостности республики. Об этом заявила во вторник посол КНР в Белграде Чен Бо на встрече с президентом Сербии Александаром Вучичем в свете обострения на севере Косова и Метохии.

"Мы заметили, что вы, президент, и правительство Республики Сербия много сделали для уменьшения напряженности. Китайская сторона поддерживает усилия Сербии по сохранению территориальной целостности и суверенитета и выступает против односторонних действий Приштины, которую призывает к выполнению взятых на себя обязательств", - цитирует заявление посла Китая пресс-служба президента Сербии.

Чен Бо напомнила о заявлении МИД КНР, в котором ведомство призвало НАТО соблюдать суверенитет и территориальную целостность Сербии.

В свою очередь Вучич выразил благодарность Китаю за его позицию и подчеркнул, что "уважает его искреннюю приверженность равенству всех стран мира, независимо от размера и числа жителей".

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, после того как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, впоследствии переросшие в столкновения.

Как сообщил Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились 52 серба, из них 3 получили тяжелые ранения. Миссия НАТО заявила о более чем 40 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов СДК. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии, а подразделения распределены вдоль административной линии с автономным сербским краем.