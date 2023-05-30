Экс-премьер Пакистана потребовал от главы Минздрава $491 млн за клевету

Имран Хан также призвал Абдулу Кадира Пателя извиниться за слова о его здоровье

ИСЛАМАБАД, 30 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Пакистана и лидер оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имран Хан потребовал от министра служб здравоохранения, регулирования и координации страны Абдула Кадира Пателя извинений и компенсации в 10 млрд рупий (свыше $491 млн) за клевету о его здоровье.

Как сообщает во вторник газета The Express Tribune, Хан уведомил Пателя о намерении возбудить против него дело по обвинению в диффамации и нанесении ущерба репутации в связи с утверждениями министра о наркотической зависимости бывшего главы правительства.

"Такие утверждения были сделаны министром здравоохранения сознательно, осознанно, умышленно, преднамеренно и злонамеренно, что в высшей степени противоречит принципам этики и морали, - заявил Хан в уведомлении. - Подобные высказывания также нарушают стандарты и этические нормы, которыми должны обладать министры федерального кабмина".

Бывший премьер-министр заявил, что подаст на Пателя в суд, если тот публично не принесет извинений и не выплатит компенсацию в 10 млрд рупий, которые Хан намерен пожертвовать онкологической клинике.

Патель, выступая на прошлой неделе на пресс-конференции, утверждал, что при аресте 9 мая Хан якобы "находился в состоянии алкогольного опьянения и взятые у него анализы указывают на постоянное употребление им наркотиков".

9 мая Имран Хан был взят под стражу по обвинению в коррупции и отмывании денег. Его арест вызывал массовые протесты сторонников ДЗС, в ходе которых активисты оппозиции вступали в столкновения с полицией, поджигали автотранспорт и нападали на военные объекты. Более 4 тыс. манифестантов были задержаны. Погибли 10 человек, свыше 300 пострадали. Хан был освобожден 12 мая под залог.