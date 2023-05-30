30 мая, 12:14
Эскалация в Косове

Вучич заявил, что посетит ВС Сербии на административной линии Косова и Метохии

БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил во вторник, что посетит военнослужащих республики, которые распределены на административной линии Косова и Метохии.

"Я сегодня обойду наших солдат, наших героев, более 1 тыс. из которых распределены на самых важных местах. И я уверен, что истина, и правда, и Сербия в конце концов победят", - заявил президент в видеообращении, опубликованном в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской). 

Теги:
СербияВучич, АлександарЭскалация в Косове
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация