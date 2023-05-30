ЕС готовит "большую встречу" Пашиняна, Алиева, Макрона, Шольца и Мишеля в Кишиневе 31 мая

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что его страна и Азербайджан не согласовали такой документ, который можно было бы подписать в Кишиневе

БРЮССЕЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Евросоюз готовит "большую встречу" 31 мая между премьером Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидерами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем, а также главой Евросовета Шарлем Мишелем на полях Европейского политического саммита в Кишиневе. Об этом заявил во вторник журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Я могу подтвердить, что будет встреча с лидерами Армении и Азербайджана. Завтра будет большая встреча вместе с президентом Макроном и канцлером Шольцем. Это большое дело для нас, которое мы усердно готовим", - сказал он. Дипломат не стал уточнять детали и программу встречи, подчеркнув лишь, что она пройдет "на полях саммита ЕПС".

Ранее Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан не согласовали такой документ, который можно было бы подписать 1 июня в Кишиневе на полях саммита Европейского политического сообщества.

Европейское политическое сообщество создано Евросоюзом по инициативе Макрона. Эта платформа предназначена для политической координации действий европейских стран на всем континенте и более тесного диалога с партнерами за пределами ЕС, в том числе с Украиной и Молдавией. Его первый саммит прошел в октябре 2022 года в Праге.