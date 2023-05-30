30 мая, 12:30

РФ и Бурунди готовят соглашения для саммита Россия - Африка

Главы МИД двух стран обсудили комплекс двухсторонних отношений в городе Бужумбура

БУЖУМБУРА /Бурунди/, 30 мая. /ТАСС/. РФ и Бурунди готовят соглашения для подписания на втором саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге. Об этом заявил глава МИД Бурунди Альбер Шингиро по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в городе Бужумбура.

"Мы обсудили комплекс наших двусторонних отношений и поговорили о прогрессе, которого нам удалось добиться, о тех вызовах, которые стоят перед нами, и о том, как мы можем разнообразить наши отношения. Мы упомянули, в частности, соглашения, которые мы готовим к подписанию на втором саммите Россия - Африка в июле в Санкт-Петербурге. Это будут соглашения в самых разных областях. Они касаются здравоохранения, энергетики и образования", - заявил глава МИД Бурунди.

Министр иностранных дел России прибыл в республику ранее во вторник. Бурунди стала второй страной после Кении в очередном африканском турне Лаврова. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичБурундиРоссия
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