Бурунди заняла позицию нейтралитета и неприсоединения по конфликту на Украине

Республика считает необходимым использовать дипломатические средства для урегулирования ситуации, заявил глава МИД страны Альбер Шингиро

БУЖУМБУРА /Бурунди/, 30 мая. /ТАСС/. Бурунди решила занять позицию нейтралитета и неприсоединения в конфликте на Украине и считает необходимым использовать дипломатические средства для урегулирования ситуации. Об этом сообщил глава МИД страны Альбер Шингиро по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в городе Бужумбура.

"Мы обсудили конфликты, которые сейчас есть в мире. Я сказал ему, что Бурунди, например, в том, что касается Украины, выбрала быть сторонником решений, а не проблем. Мы заняли позицию воздержания, нейтралитета и неприсоединения, чтобы избежать распространения этого конфликта на другие континенты, в особенности Африканский континент", - отметил он.

Шингиро добавил, что позиции нейтралитета по этому вопросу придерживается "большинство стран Африки". "Я еще раз напомнил, что Бурунди, как и большинство других стран, суверенное государство, за нами выбор наших партнеров", - указал министр.

"Бурунди советует сторонам конфликта - будь то на Украине или где-то еще - избрать путь диалога как можно скорее, поскольку, как вы знаете, во время войны победителей нет. <...> Поэтому необходимо прибегать к дипломатическим средствам предотвращения [конфликтов], которые есть у нас сейчас в распоряжении", - добавил Шингиро.