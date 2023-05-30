30 мая, 12:30,
обновлено 30 мая, 13:00

Комитет "6+6" Ливии договорился о проведении президентских выборов в январе 2024 года

По данным Al Hadath, также достигнута "договоренность о формировании мини-правительства сроком на шесть месяцев без возможности продления для организации выборов"

КАИР, 30 мая. /ТАСС/. Ливийский Объединенный комитет "6+6", в состав которого входят члены Высшего государственного совета и Палаты представителей (однопалатного парламента), достиг консенсуса по срокам проведения президентских и парламентских выборов. Об этом передает во вторник телеканал Al Hadath.

"[Достигнута] договоренность о проведении парламентских выборов в декабре [текущего года] и президентских выборов в январе [2024 года]", - сообщает телеканал.

Комитет "6+6" также согласен допустить к участию в выборах военнослужащих. 

Как сообщает телеканал, также была достигнута "договоренность о формировании мини-правительства сроком на шесть месяцев без возможности продления для организации выборов". 

Теги:
Ливия
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