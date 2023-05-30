Азербайджан дополнительно потратит на оборону и безопасность $650 млн

Пресс-служба Минфина республики сообщила, что расходы на восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре планируют увеличить на $1,3 млрд

БАКУ, 30 мая. /ТАСС/. Правительство Азербайджана в 2023 году направит из бюджета дополнительно более 1,1 млрд манатов ($650 млн) на укрепление обороноспособности и национальной безопасности. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минфина республики.

"На укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны планируется выделить дополнительно 1,11 млрд манатов, в том числе на специальные проекты и меры оборонного назначения 1 млрд манатов ($588 млн)", - говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным Минфина, после увеличения расходы на специальные проекты и меры оборонного назначения составят 3,07 млрд манатов ($1,81 млрд).

Расходы на восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре планируется увеличить на 2,26 млрд манатов ($1,3 млрд) - до 5,26 млрд манатов ($3,1 млрд).

В бюджете страны на 2023 год, принятом парламентом Азербайджана в конце 2022 года, расходы на оборону и безопасность заложены в объеме 5,3 млрд манатов ($3,1 млрд), на восстановление территорий в Карабахе - 3 млрд манатов (около $1,8 млрд).