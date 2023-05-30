Херш считает чушью обвинения в причастности России к подрыву "Северных потоков"

Американский публицист также отвергает версию, по которой диверсию устроила украинская команда

ЖЕНЕВА, 30 мая. /ТАСС/. Американский публицист Сеймур Херш считает обвинения в причастности России в подрыве "Северных потоков" "чушью". Об этом в понедельник сообщила газета Neue Zurcher Zeitung.

"Допустим, русские хотят уничтожить трубопровод. Для этого они выбирают Борнхольм, несколько дней изучают местность и возвращаются позже, чтобы заложить бомбу. Зачем им это делать? Единственное объяснение - они хотели сказать всему миру: "Мы сделали это!" Это полная чушь", - приводит газета слова Херша.

Публицист также отвергает версию, по которой диверсию устроила украинская команда.

"Если вы действительно думаете, что 16-метровая яхта может бросить якорь в 80 м воды, высадить с кормы двух водолазов и саперов в тяжелых костюмах, с газовыми баллонами и кучей взрывчатки C4, которую нужно еще и заложить, то я ничем не могу вам помочь. А если вы не можете отличить мою историю от историй, распространяемых другими людьми, то я могу помочь вам еще меньше", - заявил Херш.

8 февраля Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российские газопроводы заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.