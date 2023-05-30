30 мая, 13:04,
обновлено 30 мая, 13:25
Эскалация в Косове

НАТО направит дополнительный батальон в Косово в поддержку уже расквартированных сил

EPA-EFE/ GEORGI LICOVSKI
© EPA-EFE/ GEORGI LICOVSKI

Командование сообщило, что еще один многонациональный батальон получил приказ о повышении готовности, чтобы в случае необходимости усилить действующие подразделения

БРЮССЕЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. НАТО направит дополнительный многонациональный батальон в Косово в поддержку расквартированных на месте Сил НАТО для Косова (СДК). Об этом сообщается в распространенном во вторник заявлении командования союзных объединенных сил альянса в Неаполе.

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"В связи с недавними беспорядками и ранением 30 бойцов [миссия] СДК НАТО вынесла распоряжение для развертывания оперативных резервных сил на Западных Балканах", - указано в сообщении.

Как сообщает командование, еще один многонациональный батальон получил приказ о повышении готовности, чтобы в случае необходимости усилить действующие подразделения.

"Развертывание дополнительного контингента НАТО в Косове является разумной мерой, чтобы обеспечить СДК необходимыми возможностями для поддержания безопасности в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН", - заявил начальник неапольского командования адмирал Стюарт Манш. 

Теги:
Эскалация в Косове
© Информационное агентство ТАСС
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