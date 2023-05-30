МИД Польши назвал принятие закона о "российском влиянии" суверенным правом парламента

В США ранее заявили об "обеспокоенности" правительства "принятием польскими властями нового закона, который может быть ненадлежащим образом использован для вмешательства в свободные и честные выборы в Польше", а также использован против оппозиции

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Польский МИД в ответ на опасения Вашингтона по поводу принятого Польшей закона "о российском влиянии" заявил, что принятие этого документа является суверенной компетенцией национального польского парламента. Об этом говорится во вторник в коммюнике министерства.

В понедельник президент Польши Анджей Дуда подписал принятый парламентом законопроект о создании госкомиссии по "российскому влиянию" на принимаемые польскими властями решения. Польская оппозиция считает решение о создании комиссии политизированным и ориентированным на борьбу с весомыми политиками, в частности с экс-премьером Польши Дональдом Туском, перед предстоящими осенью в стране парламентскими выборами. Во вторник Госдепартамент США заявил об "обеспокоенности" правительства "принятием польскими властями нового закона, который может быть ненадлежащим образом использован для вмешательства в свободные и честные выборы в Польше", а также использован против оппозиции.

"Польша уважает мнение и внимание наших союзников, касающиеся национальных [польских] законов, подчеркивая со всей силой, что принятие этих законов является суверенной национальной компетенцией польского парламента", - говорится в документе.

"Российское влияние на внутреннюю безопасность Польши (в 2007-2022 годах - прим. ТАСС) должно быть тщательно изучено и подвергнуто общественному контролю", - сообщается далее в коммюнике. При этом польский МИД указывает, что закон о госкомиссии "гарантирует, что такое исследование будет проведено с соблюдением самой большой прозрачности в отношении общественного мнения и при соблюдении процессуальной справедливости".