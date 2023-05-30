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Военная операция на Украине

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине

Перечень поставляемой помощи засекречен

РИМ, 30 мая. /ТАСС/. Италия готовит новый, седьмой, пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает во вторник агентство ANSA, указывая, что этому вопросу было посвящено выступление министра обороны республики Гуидо Крозетто в специальном парламентском комитете по безопасности (Copasir).

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Содержание выступления на заседании, которое обычно проходит за закрытыми дверями, не приводится. По принятой практике, перечень поставляемой помощи военного назначения также засекречен.

До сих пор Италия выполняла поставки в соответствии с шестью межведомственными пакетами, последний из которых был одобрен в начале года. С марта 2022 года, когда парламент одобрил соответствующую резолюцию, подтвержденную потом новым созывом в декабре, Италия поставила военное обмундирование, вооружения и прочие материалы в рамках шести соответствующих пакетов помощи на сумму от €1 млрд до €1,5 млрд. Сообщалось, что на Украину доставлен зенитный ракетный комплекс Samp-T совместного итало-французского производства. При этом руководство Италии заявило, что не может участвовать в оснащении Киева истребителями F-16, поскольку не имеет их в распоряжении, но страна может осуществлять подготовку украинских военных. 

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