В ЮАР заявили, что предоставили только национальный иммунитет участникам встреч БРИКС

Речь идет о заседании глав МИД стран БРИКС и государств "Друзей БРИКС" в Кейптауне 1 и 2 июня, а также саммита, назначенного на 22-24 августа в Йоханнесбурге

КЕЙПТАУН, 30 мая. /ТАСС/. Власти ЮАР предоставили национальный дипломатический иммунитет всем участникам двух ключевых встреч в рамках своего председательства в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) - заседания глав МИД стран БРИКС и государств "Друзей БРИКС" в Кейптауне 1 и 2 июня, а также саммита БРИКС, назначенного на 22-24 августа в Йоханнесбурге. Об этом заявил во вторник ТАСС в кулуарах подготовки встречи министров иностранных дел БРИКС сотрудник МИД ЮАР.

"Для ЮАР является обычной процедурой предоставлять национальный дипломатический иммунитет лицам, принимающим участие в важнейших международных конференциях и встречах, которые проходят на территории страны, - отметил он. - Однако данный иммунитет не распространяется на ордера на арест, выданные международными организациями, членом которых является ЮАР. Это полностью относится и к ордерам на арест, выданным Международным уголовным судом (МУС - прим. ТАСС)".

В МИД ЮАР подчеркнули, что предоставление национального дипломатического иммунитета призвано гарантировать защиту участников международных встреч и конференций, чтобы защитить их от возможных исков со стороны местных лиц и организаций на время проведения соответствующих мероприятий.

Инициатива предоставления дипломатического иммунитета участникам двух указанных встреч БРИКС исходила от министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

Вопрос об отношениях ЮАР и МУС имеет острый характер, так как на саммит БРИКС в Йоханнесбург приглашены лидеры всех государств-участников. МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордера на арест юридически ничтожны.

Между тем ведущая оппозиционная партия "Демократический альянс" (ДА) сообщила во вторник, что подала иск в суд, чтобы заставить правительство ЮАР исполнить ордер МУС в отношении российского лидера в случае его прибытия в Южно-Африканскую Республику. "Наш шаг имеет превентивный характер, - заявила теневой министр юстиции ДА Глинис Брейтенбах. - Мы добиваемся выполнения властями ЮАР своих международных обязательств".

Инициатива Рамапосы

Президент ЮАР Сирил Рамапоса создал 28 апреля межведомственный комитет для изучения вопроса об отношениях и взаимодействии страны с Международным уголовным судом. При этом он подчеркнул, что все решения по МУС будут приняты в ЮАР еще до начала саммита.

Председателем комитета назначен вице-президент ЮАР Пол Машатиле. Согласно полученной ТАСС информации, комитет занят сейчас анализом возможного несоответствия ордера МУС требованиям ООН. Свои предложения комитет направит в ближайшее время на рассмотрение совета министров ЮАР.

В свою очередь министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола заявил 3 мая, что правительство изучает вариант включения в национальное законодательство Римского статута, который лежит в основе деятельности МУС, чтобы иметь возможность распространить обычный дипломатический иммунитет на посещающих Южно-Африканскую Республику глав зарубежных государств, в отношении которых действует выданный МУС ордер на арест.