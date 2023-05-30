Рейтинг "Альтернативы для Германии" достиг самого высокого значения на федеральном уровне

За эту партию готовы отдать голоса 17% респондентов, что на 1 п.п. больше, чем на предыдущей неделе

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Рейтинг популярности германской правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) достиг самого высокого значения, когда-либо зарегистрированного на федеральном уровне. Об этом свидетельствуют распространенные во вторник результаты социологического исследования службы Forsa, проведенного по заказу телеканалов RTL и n-tv.

За "Альтернативу для Германии" готовы отдать голоса 17% респондентов, что на 1 п.п. больше, чем на предыдущей неделе. Это самый высокий показатель данной партии на федеральном уровне. Оппозиционный консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) потерял 1 п.п., и набирает 29%. Входящая в правящую коалицию партия "Союз-90"/"зеленые" получает лишь 14% (без изменений).

Уровень поддержки Социал-демократической партии Германии (СДПГ) также остался на прежнем уровне - за нее проголосовали бы 18% респондентов. За Свободную демократическую партию (СвДП) готовы отдать голоса 7% участников опроса, за Левую партию - 5%.

Эксперты связывают рост популярности "Альтернативы для Германии" и низкий рейтинг "Зеленых", в частности, со скандалом в Минэкономики, которое возглавляет вице-канцлер Роберт Хабек ("Зеленые"). Ему недавно пришлось уволить своего статс-секретаря Патрика Грайхена, поскольку достоянием широкой общественности стал тот факт, что в состав правления берлинского отделения Федерации охраны окружающей среды (проводит исследования для Минэкономики) входит его сестра, которая состоит в семейных отношениях с другим статс-секретарем министерства. Местные СМИ упрекнули Хабека в том, что он ничего не сделал для того, чтобы пресечь такие случаи кумовства.

Кроме того, внутри правительства продолжается конфликт вокруг спорного законопроекта об отоплении, инициатором которого является Хабек. Он предусматривает, что со следующего года каждая вновь устанавливаемая система отопления должна на 65% работать на экологически чистой энергии. Закон считается важным компонентом плана по превращению Германии в климатически нейтральную страну к 2045 году, однако население ФРГ с учетом роста цен на энергию в целом негативно относится к законопроекту. Еще одним фактором снижения популярности "зеленых" является резкая критика, звучащая в адрес еще одного представителя партии, министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

В опросе, который проводился с 23 по 26 мая, принял участие 2 001 человек.