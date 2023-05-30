Welt: власти ФРГ хотят усилить контроль на границе с Польшей из-за нелегальной миграции

По мнению министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, дополнительные меры должны быть применены к наземному и воздушному транспорту

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что намерена ужесточить контроль на немецко-польской границе в связи с ростом нелегальной миграции. Об этом во вторник сообщила газета Die Welt.

"Я уверена, что благодаря усилению пограничного контроля <...> мы вместе сможем справиться с новым миграционным давлением", - приводит издание слова министра во время посещения польского приграничного города Свенцко. Подобные меры, по мнению Фезер, должны быть применены к наземному и воздушному транспорту.

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (Bamf) за первые четыре месяца 2023 года зарегистрировало 110 тыс. заявлений на получение статуса беженца, что на 78% больше, чем год назад. Большинство заявителей прибыли из Сирии и Афганистана.