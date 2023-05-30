Пресс-секретаря МИД Польши отстранили за требования извинений от Киева за Волынь

Лукаш Ясина формально находится в отпуске, но на неопределенный срок, сообщила радиостанция RMF

ТАСС, 30 мая. Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина отправлен в бессрочный отпуск за требование извинений от президента Украины Владимира Зеленского за истребление украинскими националистами польского населения Волыни во Вторую мировую войну, получившее название Волынской резни. Об этом сообщило во вторник радио RMF.

По данным радиостанции, Ясина формально в отпуске, но на неопределенный срок. Сообщается, что на самом деле он отстранен от должности официального представителя МИД в связи с его заявлением, в котором он потребовал от Зеленского извинений и раскаяния в волынском преступлении.

16 мая в интервью порталу Onet Ясина, отвечая на вопрос, должен ли Зеленский извиниться за Волынскую резню, сказал, что в ситуации, когда "украинское государство этого не сделало, президент Зеленский должен, однако, взять на себя больше ответственности". По мнению Ясины, он должен сказать: "Прошу прощения, просим о прощении".

Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал неприемлемым и досадным тот факт, что польская сторона пытается навязать президенту Украины или Украине, что делать.

Во время Второй мировой войны украинские националисты в феврале 1943 года начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынской резни.

Организация украинских националистов действовала в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (запрещена в РФ).

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Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 г. украинская организация "Украинская повстанческая армия" (УПА) признана экстремистской. Ее деятельность на территории России запрещена.