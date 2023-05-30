По словам депутата Алексея Гончаренко, принадлежащие к национальным меньшинствам Украины учащиеся продолжат получать образование на своем родном языке с постепенным увеличением количества предметов, изучаемых на украинском

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла решение отложить до 1 сентября 2024 года переход на украинский язык школ с преподаванием на одном из официальных языков ЕС. Как сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), это решение поддержали 285 депутатов.

"Отложен переход на украинский язык школ, которые преподают на языке одной из стран с ЕС, до 1 сентября 2024", - написал он в своем Telegram-канале. До этого срока "учащиеся, принадлежащие к национальным меньшинствам Украины, языки которых являются официальными языками ЕС, начавшие обучение до 1 сентября 2018 года на языке соответствующего национального меньшинства, продолжат получать образование на своем родном языке, с постепенным увеличением количества предметов, изучаемых на украинском".

Принятая в сентябре 2017 года новая редакция закона "Об образовании" предусматривает поэтапное запрещение использования в образовательной системе русского и языков других национальных групп Украины. В соответствии с документом школы с обучением на языках национальных меньшинств стран Евросоюза должны были перевести на украинский язык с 1 сентября 2023 года. Школы с преподаванием на русском языке фактически должны были прекратить существование с 1 сентября 2020 года.

Политика в отношении нацменьшинств на Украине

В последние годы на Украине были приняты несколько законов, которые были направлены на вытеснение языков национальных меньшинств из общественной жизни. Законы направлены прежде всего против русского языка, однако ущемляют права и других нацменьшинств. Эта политика вызывает негативную реакцию в Венгрии, Румынии, Болгарии и других восточноевропейских государствах, выходцы из которых образуют диаспоры на Украине. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупреждал, что Будапешт не поддержит планы Украины присоединиться к ЕС, если Киев не изменит политику в отношении нацменьшинств.

В начале марта 2023 года в Будапеште заявили, что готовят визит премьер-министра Виктора Орбана в Киев, но предупредили, что это будет зависеть от прогресса в восстановлении прав этнических венгров, в частности возможности пользоваться родным языком и вести обучение на нем в местных школах.

Под давление Европы в Киеве в декабре 2022 года приняли закон о национальных меньшинствах, который был одним из условий начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Документ, в частности, гарантировал право на свободное использование языка нацменьшинств "частно и публично, в устной и письменной формах в пределах, не противоречащих закону". При этом документ подчеркивал, что предоставленные права и свободы могут быть ограничены "в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка". Таким образом, как отметили в украинских СМИ, документ предусмотрел запрет на использование русского языка.

По данным последней переписи населения Украины, проведенной в 2001 году, на долю представителей национальных меньшинств приходилось 22,18% населения страны. Самой крупной этнической группой были русские, которые составляли 17,3%.