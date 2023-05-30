Зеленский и Шольц обсудили усиление системы ПВО на Украине

Правительство ФРГ в первом квартале одобрило поставки военных товаров на Украину на общую сумму почти €497 млн

ТАСС, 30 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем усиление системы ПВО на Украине.

"Обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время моего недавнего визита в Германию, и дальнейшее усиление оборонных возможностей Украины, в частности, нашей ПВО", - написал он в Twitter.

Правительство ФРГ в первом квартале 2023 года одобрило поставки военных товаров на Украину на общую сумму почти €497 млн. 25 января кабмин Германии подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. 24 февраля Германия приняла решение поставить Киеву еще четыре единицы техники из запасов Вооруженных сил ФРГ.

27 февраля - еще до отправки танков - министр обороны ФРГ Борис Писториус говорил, что помощь со стороны ФРГ на тот момент составляла 3,4 млрд евро.