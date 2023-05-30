СБУ круглосуточно дежурит у дома митрополита УПЦ Павла

Адвокат Никита Чекман сообщил, что Служба безопасности Украины вызывает гостей митрополита на допросы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) круглосуточно дежурит возле дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла, а его гостей вызывают на допросы. Об этом во вторник сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах церкви.

"Без законных на это оснований работниками СБУ осуществляется круглосуточное дежурство возле дома владыки. Устанавливаются все лица, которые посещают митрополита Павла, в дальнейшем этих лиц вызывают на допрос в качестве свидетелей (как будто им могут быть известны какие-то обстоятельства совершения уголовного правонарушения) и обязывают воздержаться от общения", - написал он в Telegram-канале.

Адвокат расценивает это как психологическое давление на митрополита и его окружение.

В конце марта власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд. 1 апреля Служба безопасности Украины предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. В помещении на территории Киево-Печерской лавры, где он проживал, провели обыск. Уже вечером 1 апреля суд избрал наместнику лавры меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.

Павла обязали отбывать арест с электронным браслетом вдали от монастыря - по месту жительства в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области (на расстоянии 42 км от лавры). Митрополит просил судью оставить его в монастыре или позволить ездить на богослужения в Киево-Печерскую лавру, но суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты о посещении Павлом богослужений. 29 мая Павлу продлили домашний арест еще на 60 суток.