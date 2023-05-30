МИД Приднестровья считает, что Запад реализует в Молдавии стратегию выдавливания России

Глава ведомства Виталий Игнатьев отметил, что в регионе планируют установить полный контроль НАТО

КИШИНЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Страны Запада реализуют в Молдавии стратегию, нацеленную на выдавливание из региона России. Об этом заявил глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев в ходе выступления на прошедшей во вторник VII международной научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги - 2023. Цели и ценности".

"Я убежден, что на территории Молдавии, очевидно, реализуется комплексная стратегия Запада, которая нацелена на установление на этом региональном пространстве полного контроля НАТО и на окончательное выдавливание России", - сказал Игнатьев. По его мнению, в складывающейся в регионе ситуации необходимы "практические шаги по реализации положений новой Концепции внешней политики РФ, в том числе об оказании союзникам и партнерам России поддержки в продвижении общих интересов, обеспечении их безопасности и устойчивого развития, независимо от получения ими международного признания".

Игнатьев раскритиковал действия властей Молдавии, которые отказываются от переговоров с руководством Приднестровья.

"Мы слышим заявления со стороны Кишинева о том, что у нас вот открылось окно возможностей и есть возможность решить конфликт. Они это привязывают к перспективам евроинтеграции, что удастся разрешить конфликт до вступления в ЕС. О чем идет речь, если Молдова отказывается от переговоров на высшем уровне, если блокирует переговорный процесс и создает проблемы для нашей экономики?" - пояснил министр.

Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) стали затягиваться в последние годы на фоне политической нестабильности в Молдавии. Посредники призывали стороны к выполнению обязательств, взятых ими по итогам переговоров в Берлине в 2016 году и Вене в 2017 году. Тогда Кишинев и Тирасполь пришли к соглашению по многим конфликтным вопросам и начали их решать.

После избрания на пост президента Молдавии в 2020 году Майя Санду сделала несколько жестких заявлений в адрес Тирасполя и объявила, что в отличие от ее предшественников она не намерена встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.