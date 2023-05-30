Кабмин Украины одобрил создание парка на месте бывшей резиденции Януковича "Межигорье"

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что предусмотрено образование специальной администрации парка в сфере управления Минприроды страны

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Кабинет министров Украины на заседании во вторник одобрил законопроект о создании парка на месте бывшей государственной резиденции экс-президента Виктора Януковича "Межигорье" под Киевом. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона "О создании парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье". Документом предусмотрено создание на территории Вышгородского района Киевской области парка-достопримечательности садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" общей площадью 138,5937 га за счет земель государственной собственности, предоставляемых ему в постоянное пользование", - написал Мельничук в Telegram-канале.

Также, по словам парламентария, предусмотрено образование специальной администрации парка в сфере управления Минприроды Украины.

Еще в июле 2022 года министр кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что резиденция "Межигорье", которую занимал Янукович, реорганизуют в общественный парк. После государственного переворота на Украине в 2014 году Генпрокуратура возбудила дело о завладении госимуществом - комплексом зданий дома отдыха "Межигорье". В июле 2015 года имущество резиденции было арестовано, в 2017 году ее земельные участки передали государству. Суд тогда признал недействительными договоры, по которым резиденция ранее была исключена из госсобственности. Высший антикоррупционный суд Украины в октябре 2021 года заочно арестовал Януковича по этому делу. А 10 октября того же года по этому делу суд заочно арестовал сына Януковича Александра.

14 декабря 2022 года Высший антикоррупционный суд Украины изъял все имущество Януковича в пользу государства. В марте 2023 года кабмин передал конфискованные активы экс-президента в управление фонда государственного имущества.

О Януковиче

Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. В ходе государственного переворота в феврале 2014 года он, по сути, силой был отстранен от власти и в связи с угрозой для личной безопасности вынужден был покинуть страну. В октябре 2016 года новые власти Украины лишили Януковича звания президента, а месяц спустя объявили о возбуждении против него заочного уголовного дела по обвинению в государственной измене. В 2019 году суд в Киеве по делу о госизмене заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы.