30 мая, 14:35

Литва и Польша за €20 млн дополнительно закупят ПЗРК "Гром"

В Минобороны балтийской республики не уточнили, сколько единиц этой боевой техники планируют приобрести

ВИЛЬНЮС, 30 мая. /ТАСС/. Литва и Польша намерены совместно инвестировать в приобретение переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Гром". Об этом во вторник сообщило Минобороны балтийской республики.

"На встрече в Варшаве министры обороны Литвы и Польши Арвидас Анушаускас и Мариуш Блащак подписали договор о совместном приобретении комплексов "Гром" на сумму €20 млн", - отмечается в сообщении.

Какова доля каждой из стран в этой закупке и сколько единиц боевой техники будет приобретено, не уточняется.

Литва еще в 2014 году поставила на вооружение ПЗРК "Гром" производства польского предприятия "Mesko S.A.". Контракт тогда был подписан на сумму €34 млн. 

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