Секретарь Совбеза Армении и помощник Алиева обсудили армяно-азербайджанское урегулирование

Армен Григорян сообщил, что он "подчеркнул необходимость конструктивной позиции Азербайджана в переговорном процессе"

ЕРЕВАН, 30 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев во вторник в ходе панельной дискуссии на международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе обменялись мнениями об урегулировании в Закавказье.

"В частности, я упомянул о международном механизме безопасности и прав народа Нагорного Карабаха, демаркации армяно-азербайджанской границы и процессах пограничной безопасности, разблокировании региональных коммуникаций. Я подчеркнул необходимость конструктивной позиции Азербайджана в переговорном процессе, призвав воздержаться от максималистских устремлений", - написал Григорян в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Ранее в Ереване сообщали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 июня при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца проведут встречу в Кишиневе. Глава армянского кабмина также заявлял, что Ереван и Баку на этой встрече не планируют подписание мирного соглашения, так как у сторон нет окончательно согласованного проекта.