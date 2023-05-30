30 мая, 14:32,
обновлено 30 мая, 14:49

Источник: Чавушоглу и Блинкен обсудили зерновую сделку и вступление Швеции в НАТО

По словам источника, госсекретарь США передал поздравления в связи с переизбранием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

АНКАРА, 30 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен провели во вторник телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались процесс вступления Швеции в НАТО и зерновая сделка. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком МИД.

"Госсекретарь Блинкен передал поздравления в связи с переизбранием президента [Турции Реджепа Тайипа Эрдогана]. В ходе переговоров обсуждались подготовка к предстоящему заседанию стратегического механизма [между Турцией и США], сотрудничество в оборонной промышленности, нападение на "Турецкий дом" в Нью-Йорке, процесс вступления Швеции в НАТО и стамбульское соглашение по зерну", - сказал источник. 

Теги:
ШвецияСШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипЧавушоглу, МевлютБлинкен, Энтони
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