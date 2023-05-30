Байден и Сунак обсудят Украину и экономическое сотрудничество

Встреча состоится 8 июня в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит Вашингтон с рабочим визитом 8 июня и обсудит с президентом США Джо Байденом помощь Киеву и экономическое взаимодействие двух стран. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Лидеры обсудят ряд глобальных вопросов, включая неизменную поддержку Украины <...>, а также дальнейшие действия по укреплению энергетической безопасности и борьбе с климатическими изменениями. Президент и премьер-министр обсудят усилия по дальнейшему углублению наших экономических отношений, так как перед нами стоят общие вызовы в области экономики и национальной безопасности", - говорится в заявлении.

О том, что тема Украины будет подниматься на переговорах, сообщал и представитель Сунака. "Визит предоставит возможность закрепить [успех], достигнутый в ходе переговоров между премьер-министром и президентом Байденом в последние месяцы, относительно повышения уровня взаимодействия и сотрудничества между Великобританией и США по экономическим вызовам, которые определят наше будущее, - сказал представитель британского премьера, слова которого приводит агентство Reuters. - Также будет возможность обсудить [другие] вопросы, включая продолжение нашей поддержки Украины".

Кроме того, как указало агентство, Сунак проведет встречи с американскими конгрессменами и бизнесменами. При этом представитель британского премьера выразил мнение, что вопрос заключения соглашения о свободной торговле между Великобританией и США, вероятно, не будет обсуждаться в ходе переговоров двух лидеров. Вместо этого они сфокусируются на сокращении торговых барьеров посредством достижения договоренностей между Соединенным Королевством и отдельными американскими штатами.