В Киеве на предложения КНР и Ватикана заявили, что "время посредников прошло"

Украина будет готова вести переговоры с Россией только на своих условиях, сообщил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Украина будет готова вести переговоры с Россией только на своих условиях, время посредников и их предложений в украинском кризисе прошло. Об этом заявил во вторник заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква, говоря о предложениях КНР, Бразилии и Ватикана по урегулированию.

"Любой мирный план должен быть украинским мирным планом <...> Время для посредников закончилось. Прошло время, когда любые лидеры и политики могли быть посредниками <...> Вы не можете быть честным брокером, стараясь получить личную выгоду, пока идет война", - сказал Жовква, выступая по видеосвязи на международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе, трансляция которого велась в Youtube.

При этом он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский "за столом переговоров "не будет один, он будет сидеть за ним с каждой страной, которая возьмет на себя ответственность за выполнение украинского мирного плана".

Выступая в середине ноября по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Президент вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Украина хочет добиться создания международного механизма для возмещения ей убытков от боевых действий за счет российских активов.

Ранее газета The Wall Street Journal информировала со ссылкой на источники, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй во время визита в Европу призвал к немедленному прекращению огня на Украине и сохранению новых регионов в составе РФ. Китайская же сторона призвала прислушиваться только к официальным заявлениям спецпредставителя, который сообщил, что китайские власти активно содействуют продвижению процесса по восстановлению мира на Украине и поддерживают стратегическую самостоятельность стран Европы.

Папа Римский Франциск в интервью телеканалу Telemundo назвал конфликт между РФ и Украиной "политической проблемой", а мир - возможным только при их контакте. Президент Бразилии Лула да Силва заявлял, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире, и выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Он также говорил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами.