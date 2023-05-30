30 мая, 14:55

Президент Бурунди на встрече с Лавровым поприветствовал его по-русски

Эварист Ндайишимийе сказал главе МИД РФ: "Здравствуйте! Как дела?"

БУЖУМБУРА /Бурунди/. 30 мая. /ТАСС/. Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе во вторник принимает главу МИД РФ Сергея Лаврова. Встреча проходит в резиденции президента в городе Бужумбура.

Президент приветствовал Лаврова, сказав ему по-русски: "Здравствуйте! Как дела?"

Министр ответил ему, что "все отлично". После этого Лавров сказал, что российской делегации оказали замечательный прием в Бурунди.

В начале встречи глава российского внешнеполитического ведомства передал привет Ндайишимийе от президента РФ Владимира Путина. "Он ждет встречи с вами в связи с проведением второго саммита Россия - Африка", - сказал Лавров. После этого встреча продолжилась без прессы. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичБурундиРоссияНдайишимийе, Эварист
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