Правительство Украины одобрило назначение прокурора Киева главой Одесской области

Речь идет об Олеге Кипере

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Кабинет министров Украины одобрил назначение Олега Кипера, который в настоящий момент руководить прокуратурой Киева, на должность главы Одесской областной государственной администрации. Об этом сообщил во вторник представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Согласовано назначение Кипера Олега Александровича главой Одесской областной государственной администрации", - написал он в Telegram-канале. Далее назначение руководителя региона своим указом должен утвердить президент Украины Владимир Зеленский.

По данным украинских СМИ, Кипер возглавляет Киевскую городскую прокуратуру с сентября 2020 года.

Ранее должность главы Одесской области занимал Максим Марченко. 15 марта Зеленский уволил его.