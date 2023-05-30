НАТО повторно призвала к прекращению эскалации в Косове

Альянс ранее объявил об отправке в Косово дополнительного батальона

БРЮССЕЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. НАТО призывает к немедленному прекращению эскалации в Косове и подтверждает, что контингент Сил альянса для Косова (KFOR) продолжает выполнение своих функций. Об этом сообщил во вторник замгенсека НАТО Мирча Джоанэ на пресс-конференции в Брюсселе.

"НАТО призывает к немедленной деэскалации. Силы KFOR продолжат выполнение своих задач по обеспечению безопасности в крае, - заявил он. - Насилие должно прекратиться немедленно".

Ранее во вторник НАТО объявила об отправке в Косово дополнительного батальона для усиления сил KFOR.

В понедельник вечером официальный представитель НАТО обвинила сербов в "неспровоцированных нападениях" на военных KFOR, в результате которых ряд военных получил ранения. Она потребовала "немедленного прекращения" насилия.

Как передавала газета "Вечерне новости", военнослужащие СДК атаковали сербов, проводивших мирную акцию протеста перед административным зданием в муниципалитете Звечан в автономном крае Косово и Метохия. Военные перекрыли подступы к зданиям городских администраций Звечана, Лепосавича, Зубин-Потока и Косовска-Митровицы.