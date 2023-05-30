30 мая, 15:26
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МО Азербайджана заявило об обстреле позиций ВС страны в Карабахе армянскими формированиями

Пресс-служба ведомства сообщила, что азербайджанские военные предприняли "адекватные ответные меры"

БАКУ, 30 мая. /ТАСС/. Армянские формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана в Карабахе, сообщила во вторник пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"30 мая с 11:55 до 16:25 (с 10:55 до 15:25 мск) позиции нашей армии в Агдамском и Шушинском районах подвергались обстрелу со стороны незаконных армянских вооруженных формирований. Обстрел велся из стрелкового оружия с территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что азербайджанские военные предприняли "адекватные ответные меры". Кроме того, Министерство обороны Азербайджана сообщило, что армянская сторона предприняла попытки установить долговременные оборонительные сооружения перед позициями азербайджанских войск в Агдамском, Физулинском, Лачинском и Кельбаджарском районах.

"Эти работы были немедленно прекращены после оперативной реакции азербайджанских военных", - отметили в Минобороны. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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