Суд признал незаконным продление сессии парламента Иракского Курдистана

Все принятые им решения после продления сессии признаны неконституционными, сообщил телеканал Al-Sumaria

КАИР, 30 мая. /ТАСС/. Верховный федеральный суд Ирака во вторник признал нелегитимным продление сессии парламента автономного региона Иракский Курдистан, а все принятые им решения после продления сессии - неконституционными. Об этом сообщил телеканал Al-Sumaria.

Как пояснил председатель высшей судебной инстанции Ирака Джасем Мухаммед Абуд, "конституция страны предусматривает, что срок полномочий парламента [Иракского Курдистана] составляет четыре года, и любое другое решение, противоречащее конституции, является незаконным". По его словам, "продление пятой сессии парламента Иракского Курдистана более чем на четыре года противоречит положениям основного закона страны, и суд считает, что пятая сессия законодательного органа региона завершена, а постановления [парламента], принятые после ее окончания, конституционно недействительны".

Решение Верховного суда было вынесено по иску нескольких депутатов парламента Иракского Курдистана, представляющих мелкие политические партии региона. Таким образом, согласно вынесенному во вторник постановлению, пятая сессия законодательного органа автономии считается завершившей свою работу в ноябре 2022 года. Осенью прошлого года Национальная ассамблея (парламент) Иракского Курдистана продлила срок своих полномочий на один год после того, как властям автономии не удалось провести выборы в местный парламент.

В минувшую субботу Совет представителей (федеральный парламент) должен был проголосовать по проекту иракского бюджета на нынешний год, однако оно было отложено на неопределенное время. Двумя днями ранее парламентский комитет по финансам внес несколько поправок в раздел бюджета, касающегося Иракского Курдистана. Внесенные изменения вызвали недовольство представителей ведущих политических сил автономии.