США потребовали вывести косовскую полицию с севера Косова и Метохии

Посол США в непризнанном Косове Джеффри Ховеньер сообщил, что Приштина не согласовывала с его страной действия по захвату административных зданий

БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. США потребовали от приштинских властей вывести специальные единицы косовской полиции из административных зданий. Об этом во вторник заявил журналистам посол США в непризнанном Косове Джеффри Ховеньер.

"Мы (США - прим. ТАСС) считаем, что присутствие косовской полиции в зданиях, в которые они ворвались, очень провокационно, поэтому мы потребовали у правительства [в Приштине] вывести полицию из этих трех муниципальных зданий", - заявил Ховеньер.

По его словам, США потеряли энтузиазм по продвижению Косова на евро-атлантическом пути из-за эскалации конфликта на севере края.

Он также сообщил, что Приштина не согласовывала с США действия по захвату административных зданий на севере Косова.