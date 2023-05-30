30 мая, 15:22,
обновлено 30 мая, 15:51
Эскалация в Косове

США потребовали вывести косовскую полицию с севера Косова и Метохии

Посол США в непризнанном Косове Джеффри Ховеньер сообщил, что Приштина не согласовывала с его страной действия по захвату административных зданий

БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. США потребовали от приштинских властей вывести специальные единицы косовской полиции из административных зданий. Об этом во вторник заявил журналистам посол США в непризнанном Косове Джеффри Ховеньер.

"Мы (США - прим. ТАСС) считаем, что присутствие косовской полиции в зданиях, в которые они ворвались, очень провокационно, поэтому мы потребовали у правительства [в Приштине] вывести полицию из этих трех муниципальных зданий", - заявил Ховеньер.

По его словам, США потеряли энтузиазм по продвижению Косова на евро-атлантическом пути из-за эскалации конфликта на севере края.

Он также сообщил, что Приштина не согласовывала с США действия по захвату административных зданий на севере Косова. 

Теги:
СШАЭскалация в Косове
© Информационное агентство ТАСС
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