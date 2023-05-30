Санду приветствовала решение ЕС ввести санкции против граждан Молдавии

По мнению ЕС, подпавшие под рестрикции несут ответственность за дестабилизацию ситуации в Молдавии

КИШИНЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду приветствовала решение Евросоюза ввести санкции в отношении пяти человек, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за дестабилизацию ситуации в ее стране.

"Четверо из них - граждане нашей страны. Эти люди, нарушившие закон, предали и продолжают предавать национальные интересы, ставят под угрозу развитие Молдовы и работают в интересах Кремля", - написала Санду во вторник в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). "Европейский Союз помогает нам остановить тех, кто хочет дестабилизировать страну и заблокировать наше будущее", - добавила Санду.

"Принимая во внимание Регламент Совета ЕС от 28 апреля 2023 года об ограничительных мерах в связи с действиями, дестабилизирующими Республику Молдову, ввиду ситуации в Республике Молдова Совет считает, что пять человек должны быть добавлены в перечень физических и юридических лиц под ограничительными мерами", - говорится в "Официальном журнале ЕС", в котором во вторник опубликованы соответствующие нормативные акты. В черный список попали, в частности, лидер молдавской оппозиционной партии "Шор" Илан Шор, российский бизнесмен Игорь Чайка, молдавский бизнесмен Владимир Плахотнюк. ЕС также расширил санкционный список по Украине, включив в него граждан РФ и Молдавии Александра Калинина и Григория Карамалака.