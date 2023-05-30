30 мая, 15:49

В Британии заявили о праве Киева наносить удары за пределами своей территории

При этом глава МИД королевства Джеймс Клеверли отметил, что не будет "спекулировать о характере атаки"

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя атаку беспилотников на Москву, высказал мнение, что Украина имеет право совершать атаки против РФ за пределами своей территории.

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"Украина имеет легитимное право защищаться. Она имеет легитимное право делать это на своей территории, а также проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать возможность России проецировать силу на саму Украину", - утверждал глава британского МИД во вторник в Эстонии в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел республики Маргусом Цахкной.

При этом Клеверли, выступление которого транслировал телеканал Sky News, заявил, что не будет "спекулировать о характере атаки". 

Теги:
УкраинаВеликобританияРоссия
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