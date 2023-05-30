В Британии заявили о праве Киева наносить удары за пределами своей территории

При этом глава МИД королевства Джеймс Клеверли отметил, что не будет "спекулировать о характере атаки"

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя атаку беспилотников на Москву, высказал мнение, что Украина имеет право совершать атаки против РФ за пределами своей территории.

"Украина имеет легитимное право защищаться. Она имеет легитимное право делать это на своей территории, а также проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать возможность России проецировать силу на саму Украину", - утверждал глава британского МИД во вторник в Эстонии в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел республики Маргусом Цахкной.

При этом Клеверли, выступление которого транслировал телеканал Sky News, заявил, что не будет "спекулировать о характере атаки".