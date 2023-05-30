ЕC планирует ввести санкции против девяти россиян из-за дела Кара-Мурзы

Список включает в себя замминистра юстиции РФ Олега Свириденко, четырех российских судей, начальника тюрьмы, в которой содержится публицист, и трех чиновников

ТАСС, 30 мая. Евросоюз может внести в санкционный список девять россиян, участвовавших в следствии по делу публициста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом). Обсуждение ввода санкций пройдет успешно, если Венгрия пойдет навстречу Брюсселю, сообщил во вторник портал EUobserver со ссылкой на проект документа Евросоюза от 24 мая.

Как в нем отмечается, список включает в себя замминистра юстиции России Олега Свириденко, четырех российских судей, начальника тюрьмы, в которой содержится Кара-Мурза, и трех чиновников. Представители ЕС обсудят список в Брюсселе 31 мая, сообщил EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов.

17 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна "не сможет участвовать в принятии решений по Европейскому фонду мира и санкциям" до тех пор, пока венгерская банковская группа OTP (ОТП) не будет исключена из украинского списка "международных спонсоров войны". Организация была внесена в перечень 4 мая из-за того, что она продолжает работать в России. 19 мая портал сообщил, что Венгрия наложила вето на санкции ЕС против как минимум одного человека из списка.