НАТО направит 700 военных в Косово

Также альянс подготовит к отправке еще один батальон

БРЮССЕЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. НАТО направит дополнительно 700 военных в Косово для обеспечения безопасности и подготовит еще один батальон к отправке в случае необходимости. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Осло, которую транслировала пресс-служба НАТО.

"Силы НАТО в Косово примут все необходимые действия, чтобы обеспечить безопасность всего населения края, - заявил Столтенберг. - НАТО направит дополнительно 700 военных из нашего оперативного резерва в Косово и сверх этого повысит уровень готовности еще одного батальона, чтобы он мог быть отправлен туда в случае необходимости. Мы примем все меры, чтобы у сил НАТО в Косово были все силы и возможности для выполнения их мандата".

Столтенберг также подтвердил информацию, что в Косово 30 военных НАТО получили ранения в ходе столкновений с косовскими сербами.

"Нападения на военных НАТО неприемлемы и должны прекратиться. НАТО будет продолжать беспристрастно действовать в соответствии со своим мандатом", - добавил он.