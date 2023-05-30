30 мая, 16:19,
обновлено 30 мая, 16:44
Эскалация в Косове

СМИ: США запретили представителям приштинских властей въезд в страну

По информации Радио и телевидения Сербии, Вашингтон выразил недовольство шагами, инициативно предпринятыми приштинскими властями и спровоцировавшими эскалацию ситуации на севере края

БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение отказаться от официальных встреч с представителями приштинских властей, а также запретить им въезд на территорию страны. Об этом во вторник сообщает Радио и телевидение Сербии (РТС) со ссылкой на источники.

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По информации издания, Вашингтон выразил крайнее недовольство шагами, инициативно предпринятыми приштинскими властями и спровоцировавшими эскалацию ситуации на севере края. В этой связи США приняли решение о приостановке контактов с официальными представителями непризнанного Косова, а также запретили им въезд в страну.

Ранее во вторник посол США в непризнанном Косове Джеффри Ховеньер подчеркивал, что Приштина не согласовывала действия по захвату административных зданий на севере Косова и Метохии с представителями США, отметив, что эти шаги властей "негативно повлияли на репутацию Косова и свели на нет усилия по нормализации отношений между Белградом и Приштиной". Американский дипломат также указал на то, что США потеряли энтузиазм по продвижению непризнанного Косова на евро-атлантическом пути. 

Теги:
СШАЭскалация в Косове
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